2025.03.27 16:26

Поиски американских военных и бронемашины: что известно?

 
Симона Воверюнайте
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Gelbėjimo darbai
Gelbėjimo darbai
ФОТО: Delfi montažas

В среду стало известно, что во вторник вечером на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. В четверг выяснили, где находится бронемашина. Сейчас ее пытаются вытащить из трясины. Продолжаются поиски военных. Delfi представляет информацию об этом происшествии.

Что известно?

  • В четверг утром на место происшествия приезжал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр обороны Довиле Шакалене. На место происшествия приезжала и посол США Кара К. Макдональд;

  • Министр обороны и командарм рассказали, что бронемашина находится „в грязевой яме на глубине как минимум 5 м“;

  • Всю ночь велись поиски четырех военных. Пока не достали машину, нельзя утверждать, что военных находятся в ней;

  • Глава операции по спасению пропавших военных на полигоне в Пабраде лейтенант Аушрюс Буйкус сказал, что пока неизвестно, в каком конкретно месте утонула бронемашина;

  • Ситуацию оценили эксперты. Один сказал, что надежды на то, что военные живы, немного.

В четверг утром Шакалене и Палуцкас посетили полигон. Премьер сказал, что правительство выражает солидарность и поддержку операции по спасению военных.

Утром министр Шакалене и командарм Раймундас Вайкшнорас поделились новой информацией.

„У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты“, - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.

По ее словам, операция осложнена местом – там болото соединено с озером.

Шакалене сказала, что в четверг утром казалось, что удастся избежать сложного сценария, который потребует много времени.

„Машины не видно, трудно достать ее и металлическими прутьями. Если бы все было просто, то, наверное, сами американцы вытащили машину без нашей помощи“, – сказал Вайкшнорас.

По его словам, вторая сложность - рядом с этим местом проходит труба с газом.

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