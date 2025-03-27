Поиски американских военных и бронемашины: что известно?

Ситуацию оценили эксперты. Один сказал, что надежды на то, что военные живы, немного.

Глава операции по спасению пропавших военных на полигоне в Пабраде лейтенант Аушрюс Буйкус сказал, что пока неизвестно, в каком конкретно месте утонула бронемашина;

Всю ночь велись поиски четырех военных. Пока не достали машину, нельзя утверждать, что военных находятся в ней;

В четверг утром на место происшествия приезжал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр обороны Довиле Шакалене. На место происшествия приезжала и посол США Кара К. Макдональд;

В четверг утром Шакалене и Палуцкас посетили полигон. Премьер сказал, что правительство выражает солидарность и поддержку операции по спасению военных.

„У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты“, - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.