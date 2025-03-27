Поиски американских военных и бронемашины: что известно?

В четверг утром Шакалене и Палуцкас посетили полигон. Премьер сказал, что правительство выражает солидарность и поддержку операции по спасению военных.
Утром министр Шакалене и командарм Раймундас Вайкшнорас поделились новой информацией.
„У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты“, - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.
По ее словам, операция осложнена местом – там болото соединено с озером.
Шакалене сказала, что в четверг утром казалось, что удастся избежать сложного сценария, который потребует много времени.
„Машины не видно, трудно достать ее и металлическими прутьями. Если бы все было просто, то, наверное, сами американцы вытащили машину без нашей помощи“, – сказал Вайкшнорас.
По его словам, вторая сложность - рядом с этим местом проходит труба с газом.