2024.10.04 07:05

Похолодало, литовцы покупают обогреватели: эксперт рассказал, что лучше выбирать

 
Русне Валаткайте
ru.DELFI.lt
Šildytuvas, pinigai
Šildytuvas, pinigai
ФОТО: Shutterstock

В Литву внезапно пришла осень, но отопление еще не включили. Жители стали покупать обогреватели. В ассортименте магазинов обогревателей много, поэтому сложно сделать выбор. Журналисты интересовались, какие обогреватели покупают литовцы, и как это оценивает эксперт.

Пресс-секретарь Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что продажи обогревателей стали расти с конца лета-начала сентября.

„Особенно много заказов поступило в минувшие выходные, когда наступило похолодание. Например, 1 октября продажи обогревателей составили 1/5 всех продаж“, – заметил он.

Nerijus Mikalajūnas

„Самые популярные – обогреватели Realky, Adler, Electrolux и Xiaomi. В среднем покупают обогреватели по цене 60 евро“, – сказал Микалаюнас.

В ассортименте электронного магазина есть обогреватели по цене от 20 до 700 евро.

Например, компания NEO TOOLS предлагает инфракрасный обогреватель за 40 евро, мощность – 1200 Вт, обогреватель работает тихо, подходит для аллергиков и предназначен для обогрева помещения площадью 12 кв. м.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Производитель Veito предлагает инфракрасный обогреватель за 400 евро, мощность – 2500 Вт, он предназначен для помещения площадью до 25 кв. м.

Эксперт в сфере энергетики Римантас Забараускас заметил, что инфракрасный обогреватель – отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

„Такие обогреватели не обогревают просторные помещения большого объема, а передают тепло непосредственно поверхностному слою объектов. Поэтому они эффективнее традиционных обогревателей, они не обогревают окружение. Они подходят для таких мест, где надо греть не все помещение, а только определенную его зону“, – сказал он.

По словам Забараускаса, если нужно прогреть только какое-то место комнаты, а не всю комнату, тогда эффективнее будет инфракрасный обогреватель.

„Если надо, чтобы вся комната была теплой, надо выбирать другой обогреватель“, – заметил эксперт.

Rimantas Zabarauskas

По словам Забараускаса, масляные радиаторы малоэффективны.

Tepalinis radiatorius

Он заметил, что простые электрические обогреватели расходуют электричество, которое в 2,5 раза дороже чем кВт/ч центрального отопления.

„Единственное достоинство электрических обогревателей, это легкое регулирование подачи тепла. Их можно использовать как временный вариант“, – сказал Забараускас.

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