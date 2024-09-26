2024.09.26 13:09

Похитившая ребенка женщина наводила ужас на соседей: постоянно нападала на людей

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt

Женщина, которая в минувшую среду похитила ребенка в торговом центре Akropolis, уже прежде пугала соседей. Люди не раз обращались в полицию и к врачам.

Напомним, что 25 сентября во второй половине дня 57-летняя женщина увела из торгового центра Akropolisчужого ребенка и привезла его в свою квартиру на ул. Вяркю.

Мальчика нашли в тот же вечер, а подозреваемую увезли в больницу.

Соседи женщины рассказали Delfi, что подозреваемая уже прежде приставала к людям и пугала их.

По данным Единого центра помощи, в последний раз жители из-за ее нападок обращались 10 сентября.

В тот день, по номеру 112 позвонила сотрудница полиции и попросила прислать врачей, она хотела, чтобы женщину проверили психиатры.

Полицейские сказали, что из-за неадекватного поведения женщины соседи обращались в полицию не один раз.

В полицию обращались и 27 марта этого года, когда женщина напала на выгуливавшую собаку соседку. А 15 сентября потребовалась помощь, потому что она напала на девушек из Украины, живущих в соседней квартире.

В обоих случаях люди сказали, что чувствуют серьезную опасность, женщина постоянно нападает на соседей.

Возможно, еще больше жалоб зафиксировано на сайте epolicija.lt, но пока не удалось узнать, что предпринимала полиция и врачи.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал LRT в четверг, что не исключено, что у женщины, похитившей ребенка, есть проблемы со здоровьем.

„По поведению она не кажется адекватной, вероятно, есть проблемы со здоровьем, поэтому сейчас она находится в больнице. Видимо, из-за проблем со здоровьем она и похитила ребенка“, – сказал он.

По словам Матониса, мальчик, которого она похитила, чувствует себя хорошо.

„Ребенок чувствует себя хорошо, он на проблемы не жаловался, выглядел отлично. Ему ничто не угрожает“, – сказал он.

Матонис призвал родителей быть бдительнее.

„Мы должны быть более внимательными в больших магазинах, в местах массового скопления людей, беречь детей, не оставлять их без присмотра. Чем внимательнее будут родители и окружающие, тем меньше подобных случаев ждет в будущем“, – сказал он.

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