Пограничники спасали детей с дрейфовавшего в заливе катера

Инцидент был зафиксирован 27 апреля вечером. Сообщалось, что в Куршском заливе, в 2 км к югу от Юодкранте, около мыса Авикалнис, дрейфует катер. Его экипаж просил о помощи.

На помощь вышел быстроходный катер Boomeranger. На месте происшествия пограничники забрали с дрейфовавшего катера детей 9, 10 и 14 лет и 40-летнего члена их семьи. Всех их доставили на берег.

41-летний капитан от помощи отказался и остался на катере ждать другую помощь.