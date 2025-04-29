2025.04.29 07:04

Пограничники спасали детей с дрейфовавшего в заливе катера

 
ru.DELFI.lt

Пограничники спасали детей с дрейфовавшего в Куршском заливе катера. Из-за поломки катер не мог сам дойти до берега. Пограничники забрали с катера доставили на берег мужчину и троих детей.

Инцидент был зафиксирован 27 апреля вечером. Сообщалось, что в Куршском заливе, в 2 км к югу от Юодкранте, около мыса Авикалнис, дрейфует катер. Его экипаж просил о помощи.

На помощь вышел быстроходный катер Boomeranger. На месте происшествия пограничники забрали с дрейфовавшего катера детей 9, 10 и 14 лет и 40-летнего члена их семьи. Всех их доставили на берег.

41-летний капитан от помощи отказался и остался на катере ждать другую помощь.

Помощь врачей никому не потребовалась.

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