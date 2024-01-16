Погоду в Литве обусловит холодный циклон

Местами облака ненадолго рассеются, но тепла не будет – днем будет 2-7 градусов мороза; теплее будет на западе Литвы. Усилится северо-западный ветер, скорость ветра во многих районах составит 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. На юго-западе из-за сильного ветра возможна метель.

В ночь на среду местами пройдут небольшие осадки. Гололед. Ветер сменится на южный, скорость ветра составит 7-12 м/с, ветер будет порывистым. Ночью будет 12-17 градусов мороза, у моря 8-10 градусов ниже нуля. Днем также возможны небольшие осадки, будет лишь чуть теплее, чем ночью.