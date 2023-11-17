Погодные аномалии в Европе: ноябрь преподносит сюрпризы

"Во вторник (14 ноября) в большинстве районах южной Испании воздух раскалился до 30 градусов, а местами — даже больше. Например, в городе Коин (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), воздух прогрелся до 33,2 °C. Такие температуры являются аномальными даже для теплой южной Европы. Обычная дневная температура в это время года составляет около 15-20 градусов. Таким образом, это самое высокое значение, зафиксированное в ноябре за всю историю подобных наблюдений.

В качестве сравнения: в другом уголке европейского континента, на севере Скандинавии, был зафиксирован аномальный холод. В шведской деревне Никкалуокта в ночь на 14 ноября столбики термометров опустились до -32,5 °C. К полудню воздух в этом районе прогрелся лишь до -20 °C. Обычно в это время года температура воздуха в этом регионе составляет около -10 градусов. Таким образом, разница между самой высокой и самой низкой температурой воздуха в Европе 14 ноября составила целых 65 градусов", — сообщается в группе Meteo.lt в Facebook.