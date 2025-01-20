Погода зимнюю не напоминает совсем: будет пасмурно и тепло

Особых осадков в этот день не ожидается, местами видимость снизит туман. Днем будет 0-4 градуса тепла.

Во вторник погода почти не изменится. Будет облачно, однако особых осадков не ожидается. Ночью местами возможны небольшие морозы, будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В среду погоду обусловит циклон, будет мрачно. О ночью и днем ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В четверг ситуация будет похожей – будет сухо и тепло. Особых осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.