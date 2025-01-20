2025.01.20 07:28

Погода зимнюю не напоминает совсем: будет пасмурно и тепло

 
ru.DELFI.lt
Nykus oras Vilniuje
Nykus oras Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В понедельник днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Днем будет спокойно, однако пасмурно, небольшие прояснения возможны только на юго-западе страны.

Особых осадков в этот день не ожидается, местами видимость снизит туман. Днем будет 0-4 градуса тепла.

Во вторник погода почти не изменится. Будет облачно, однако особых осадков не ожидается. Ночью местами возможны небольшие морозы, будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В среду погоду обусловит циклон, будет мрачно. О ночью и днем ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В четверг ситуация будет похожей – будет сухо и тепло. Особых осадков не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

В пятницу придет новый циклон, он принесет более обильные осадки. В большинстве районов пройдут дожди или мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В выходные еще прогнозируют осадки, но будет тепло, как весной.

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