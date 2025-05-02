Погода: заморозки ненадолго отступят, воздух прогреется до +23

Ожидается переменная облачность. До вечера в большинстве районов пройдут дожди. Наибольшая вероятность осадков на западе страны. Местами возможны грозы.

Ожидается ветреная погода, во время грозы порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем будет 18–23, у моря 15–17 градусов тепла.

В ночь на субботу во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются грозы. По-прежнему будет ветрено. Утром будет 4–9 градусов тепла.

В субботу днем Литва останется в зоне действия низкого атмосферного давления. Осадков будет меньше, ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 13–18, на западе до 10–12 градусов тепла.