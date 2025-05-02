2025.05.02 07:21

Погода: заморозки ненадолго отступят, воздух прогреется до +23

 
ru.DELFI.lt
Rytinės šalnos
Rytinės šalnos
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Во второй половине дня на запад придет холодный атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность. До вечера в большинстве районов пройдут дожди. Наибольшая вероятность осадков на западе страны. Местами возможны грозы.

Ожидается ветреная погода, во время грозы порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем будет 18–23, у моря 15–17 градусов тепла.

В ночь на субботу во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются грозы. По-прежнему будет ветрено. Утром будет 4–9 градусов тепла.

В субботу днем Литва останется в зоне действия низкого атмосферного давления. Осадков будет меньше, ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 13–18, на западе до 10–12 градусов тепла.

В воскресенье ночью с юга придет небольшой циклон, который принесет неприятную погоду. На юго-западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 2–7 градусов тепла.

В воскресенье днем над Литвой пройдет зона низкого атмосферного давления. Дожди пройдут лишь местами, более обильные осадки ожидаются на востоке и на севере страны. Усилится западный ветер. Днем будет всего 8–13 градусов.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков будет меньше, небольшие дожди пройдут только в понедельник. Успокоится ветер. По ночам вернутся заморозки.

В понедельник днем температура будет как в воскресенье, а во вторник чуть теплее.

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