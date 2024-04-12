Погода в выходные не порадует, обещают разные перемены

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца ожидается на востоке страны. Местами, в основном на юге и на юго-западе страны, ожидается небольшой дождь. Днем будет 11–16 градусов тепла, на Западе и у моря 7–10 градусов тепла.

В Вильнюсе будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. После обеда воздух прогреется до 13–15 градусов тепла. В тени.

В ночь на субботу с запада приблизится небольшой, но активный циклон с атмосферными фронтами. В большинстве районов пройдут сильные дожди. Ночью будет облачно, температура составит 5–10 градусов тепла.

В субботу днем циклон уйдет в Беларусь, во многих районах пройдут небольшие дожди. На большей части территории Литвы будет 11–16, у моря 8–10 градусов тепла.