Погода в выходные: будет ветрено, дождливо и пасмурно

Вместе с тем появятся дождевые облака, прогнозируют осадки. Осадки будут небольшими, часто в виде мороси. В выходные усилится ветер. На севере и западе страны скорость ветра достигнет 15–18 м/с. У моря порывы достигнут 20 м/с. Днем будет теплее, воздух прогреется до 6–10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье перемен не ожидается. Будет облачно и дождливо. В большинстве районов осадки будут небольшими. По-прежнему будет дуть сильный ветер, 8–13 м/с, местами 15–20 м/с. Ночью будет 3–8 градусов тепла.