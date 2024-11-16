Погода в выходные: будет ветрено, дождливо и пасмурно

Вместе с тем появятся дождевые облака, прогнозируют осадки. Осадки будут небольшими, часто в виде мороси. В выходные усилится ветер. На севере и западе страны скорость ветра достигнет 15–18 м/с. У моря порывы достигнут 20 м/с. Днем будет теплее, воздух прогреется до 6–10 градусов тепла.
В ночь на воскресенье перемен не ожидается. Будет облачно и дождливо. В большинстве районов осадки будут небольшими. По-прежнему будет дуть сильный ветер, 8–13 м/с, местами 15–20 м/с. Ночью будет 3–8 градусов тепла.
В воскресенье погода будет мрачной. В большинстве районов ожидаются дожди. Больше всего осадков прогнозируют на северо-западе страны. Будет дуть сильный ветер - 8–13 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха составит 4–9 градусов тепла.
В начале следующей недели особых перемен не ожидается, сохранится сильный ветер. Правда, станет немного прохладнее, а на смену дождю придет мокрый снег.