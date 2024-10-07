2024.10.07 07:03

Погода: в Литву идет система циклонов, которая принесет необычное бабье лето

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Синоптик Эльвира Латвенайте сказала, что к Литве приближается система циклонов Герда. Со среды в Литву придут облака атмосферного фронта, которые принесут дожди и небольшое потепление.

„Антициклон, который принес похолодание, понемногу ослабевает, но уходит неохотно. В начале недели еще будет холодно, особенно по ночам. С запада, северо-запада идет система циклонов Герда, которая принесет в Литву потепление и дожди“, – сообщает синоптик.

В понедельник днем будет 9-14°C, прохладнее на востоке страны.

Во вторник без особых осадков, ночью и утром туманы. Ночью будет 1-5°C, на поверхности почвы заморозки до 1-4°C, на Куршской косе 6-9°C, днем 13-16°C.

В среду ночью возможны небольшие дожди, будет 6-11°C, днем 15-20°C.

В четверг ночью дожди, днем без осадков. Ночью будет 10-14°C, днем 17-20°C.

В пятницу осадки, особенно сильные днем. Ночью будет 12-15°C, днем 14-17°C.

В субботу без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью будет 5-9°C, у моря 10-12°C, днем 12-14°C.

В воскресенье ночью без дождя, днем осадки возможны на западе страны. Ночью будет 1-6°C, у моря 9-11°C, днем 12-14°C.

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