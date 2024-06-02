Погода в Литве: тепло, дожди и грозы

Есть вероятность, что вместе с дождем начнут падать ледяные градины. Ветер умеренный и переменный. Во время грозы порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха останется летней. Во второй половине дня потеплеет до 21-26 градусов. Похожая погода будет и в понедельник. Ночью облаков будет меньше, но во многих районах возможен кратковременный дождь. Местами будут слышны грозы, а на более влажных участках попытается образоваться туман. Ветер западных направлений стихнет до 4-9 м/с.