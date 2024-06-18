Погода в Литве: синоптики прогнозируют бурю

Во вторник днем на северо-востоке и на востоке пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 23-28°C, у моря до 19-22°C.

В ночь на среду осадков не ожидается, утром и днем сильные осадки прогнозируют после обеда на юге и на востоке страны, прогнозируют грозу и град. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 11-16°C, днем на юге и на востоке 24-28°C, в центральной части Литвы 20-23°C, на западе и северо-западе 16-19°C.

В четверг ночью и в начале дня будут идти дожди, ночью дожди с грозами. Ночью будет 8-13°C, у моря 14-16°C, днем 19-24°C градусов тепла.

В пятницу без особых осадков. Ночью 8-13°C, у моря 14-16°C, днем 21-26°C, у моря 18-20°C.