Погода: в Литве прогнозируют весеннее тепло и сильный ветер

Вероятность осадков невелика. Ветер усилится до 7-12 м/с. Днем в большинстве районов будет 13-18 градусов тепла, на западе всего 9-12 градусов.

В среду ночью облака рассеются, во многих районах станет ясно. Осадков не ожидается. Будет дуть ветер средней силы. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.