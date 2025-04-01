2025.04.01 07:17

Погода: в Литве прогнозируют весеннее тепло и сильный ветер

 
ru.DELFI.lt
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник Литва останется в зоне действия высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, время от времени будет выглядывать солнце.

Вероятность осадков невелика. Ветер усилится до 7-12 м/с. Днем в большинстве районов будет 13-18 градусов тепла, на западе всего 9-12 градусов.

В среду ночью облака рассеются, во многих районах станет ясно. Осадков не ожидается. Будет дуть ветер средней силы. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В среду днем по-прежнему будет тепло. Будет солнечно, облаков будет немного. Вероятность осадков будет невелика. Будет дуть ветер северных направлений скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 13-18, на западе будет 9-12 градусов тепла.

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