Погода в Литве по-прежнему будет мрачной

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит находящийся к северу циклон. Литва будет оставаться в теплой его части. Небо с утра будет мрачным, меньше облаков будет только на юго-западе. Будет идти небольшой дождь, морось. Утром туман. Днем туман рассеет усиливающийся ветер, после обеда у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Воздух прогреется до 2–6 градусов тепла.