Погода в Литве по-прежнему будет мрачной

В ночь на понедельник над Литвой пройдут атмосферные облака. Вероятность осадков будет небольшой, во многих районах ожидаются осадки. Будет идти небольшой дождь. Еще больше усилится юго-западный ветер, на западе его порывы достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В понедельник днем зона низкого атмосферного давления не уйдет. Будет облачно, в большинстве районов ожидаются осадки. Будет идти в основном дождь, мокрый снег выпадет лишь местами. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, его порывы будут достигать 15–20 м/с. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.