2024.12.29 07:41

Погода в Литве по-прежнему будет мрачной

 
ru.DELFI.lt
Žiema Nidoje
Žiema Nidoje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В воскресенье днем погоду в Литве обусловит находящийся к северу циклон. Литва будет оставаться в теплой его части. Небо с утра будет мрачным, меньше облаков будет только на юго-западе. Будет идти небольшой дождь, морось. Утром туман. Днем туман рассеет усиливающийся ветер, после обеда у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Воздух прогреется до 2–6 градусов тепла.

В ночь на понедельник над Литвой пройдут атмосферные облака. Вероятность осадков будет небольшой, во многих районах ожидаются осадки. Будет идти небольшой дождь. Еще больше усилится юго-западный ветер, на западе его порывы достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В понедельник днем зона низкого атмосферного давления не уйдет. Будет облачно, в большинстве районов ожидаются осадки. Будет идти в основном дождь, мокрый снег выпадет лишь местами. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, его порывы будут достигать 15–20 м/с. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии