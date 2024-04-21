Погода в Литве останется неблагоприятной: на тепло не стоит надеяться

В течение дня один из циклонов пройдет вблизи Литвы. Погода будет пасмурной. Прояснения появятся только местами. Во многих местах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно дождь. Северный ветер достигнет скорости 7-12 м/с. Он не принесет приятного тепла. Днем температура постепенно достигнет всего 6-11 градусов тепла.

В понедельник прояснений будет немного. Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во многих местах, преимущественно в северо-восточной части. Подует сильный северный, северо-западный ветер. Днем порывы ветра местами достигнут 15-18 м/с. На тепло не стоит надеяться. Ночью во многих местах температура воздуха составит всего 0-4 градуса, а на поверхности почвы во многих местах напугают заморозки до 1-5 градусов мороза. В течение дня вам придется мириться всего с 2-7 градусами тепла. Во вторник погода не обещает нам более приятных перемен.