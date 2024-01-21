Погода в Литве: на смену холоду придет потепление

Днем ветер будет дуть с юга. Вечером на побережье порывы ветра достигнут 15-17 м/с.
Кое-где незначительный снегопад. В полдень сохранится 1-6 градусов мороза, в западной части страны температура достигнет 0-2 градусов тепла.
В понедельник вечером местами ожидается небольшой дождь. В некоторых местах будут снег с дождем, гололедица. Ветер южный, юго-западный, местами будет дуть до 15-18 м/с.
Температура - 2-7 градусов мороза, у моря будет близка к нулю. В течение дня также ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).
Ветер южный, во многих местах достигнет 15-20 м/с. Максимальная температура поднимется до 0-5 градусов тепла. Во вторник погода останется ветреной, еще больше потеплеет.
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