Погода в Литве: на смену холоду придет потепление

Днем ветер будет дуть с юга. Вечером на побережье порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Кое-где незначительный снегопад. В полдень сохранится 1-6 градусов мороза, в западной части страны температура достигнет 0-2 градусов тепла.

В понедельник вечером местами ожидается небольшой дождь. В некоторых местах будут снег с дождем, гололедица. Ветер южный, юго-западный, местами будет дуть до 15-18 м/с.

Температура - 2-7 градусов мороза, у моря будет близка к нулю. В течение дня также ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).