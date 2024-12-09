Погода в Литве: местами мокрый снег, гололедица и до 8 градусов тепла

Во вторник без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер северо-восточный, ночью 6–11 м/с, днем 4-9 м/с. Температура ночью 0–5 градусов, в северных районах может достигать 8 градусов тепла, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В среду также существенных осадков не ожидается. Ночью ветер переменных направлений, слабый, днем с переходом на западный, 4–9 м/с. Температура ночью 1–6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Гидрологическая ситуация
Температура воды в реках 2–8, в озерах 1–6, в Куршском заливе 3–4, в Балтийском море 5–6 градусов.