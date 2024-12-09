2024.12.09 09:16

Погода в Литве: местами мокрый снег, гололедица и до 8 градусов тепла

 
Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В понедельник местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в северных регионах Литвы. Утром местами ожидается слабый мокрый снег, гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 6–11 м/с. Минимальная температура – ​​от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба Литвы.

Во вторник без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер северо-восточный, ночью 6–11 м/с, днем ​​4-9 м/с. Температура ночью 0–5 градусов, в северных районах может достигать 8 градусов тепла, днем ​​– от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В среду также существенных осадков не ожидается. Ночью ветер переменных направлений, слабый, днем ​​с переходом на западный, 4–9 м/с. Температура ночью 1–6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Гидрологическая ситуация

Температура воды в реках 2–8, в озерах 1–6, в Куршском заливе 3–4, в Балтийском море 5–6 градусов.

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