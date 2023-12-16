Погода в Литве меняется: ожидаются дожди и плюсовая температура

По всей стране будет пасмурно, а на смену смешанным осадком придет дождь, правда, в большинстве районов небольшой. Утром прогнозируют гололед, усилится ветер до 9-14 м/с, у моря до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.

В воскресенье ждет практически такая же погода. В ночь на воскресенье во многих районах пройдут дожди, правда, они будут небольшими. Будет дуть сильный ветер - до 15-20 м/с. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла.

В воскресенье днем также в большинстве районов ожидается дождь, однако осадки будут небольшими. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.