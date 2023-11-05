Погода в Литве: хорошей погоды сегодня ждать не стоит

Днем и во второй половине дня местами пройдут дожди, но преобладают кратковременные и редкие дожди. Ветер - юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Днем температура поднимется до 7-12 градусов.

В понедельник погоду в нашей стране будет определять циклон. Ночью небо будет пасмурным, во многих районах временами пойдет дождь. Местами образуется кратковременный туман. Юго-восточный ветер сменится с южного, затем будет юго-западный и уменьшится до 5-10 м/с. Температура воздуха снизится всего до 4-9 градусов тепла.

В понедельник также будет преобладать пасмурная погода, солнце если и появится где-то, то лишь на короткое время. Почти по всей стране с перерывами будет дождь. Ветер юго-западный, западный усилится до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура повысится до 8-12 градусов.