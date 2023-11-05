Погода в Литве: хорошей погоды сегодня ждать не стоит

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В воскресенье погоду в Литве определит область низкого давления, поэтому хорошей погоды ждать не стоит. В утренние часы небо будет более ясным, солнце появится, но позже тучи будут быстро сгущаться, и солнце будет появляться все реже. Туман местами ухудшит видимость в утренние часы.

Днем и во второй половине дня местами пройдут дожди, но преобладают кратковременные и редкие дожди. Ветер - юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Днем температура поднимется до 7-12 градусов.

В понедельник погоду в нашей стране будет определять циклон. Ночью небо будет пасмурным, во многих районах временами пойдет дождь. Местами образуется кратковременный туман. Юго-восточный ветер сменится с южного, затем будет юго-западный и уменьшится до 5-10 м/с. Температура воздуха снизится всего до 4-9 градусов тепла.

В понедельник также будет преобладать пасмурная погода, солнце если и появится где-то, то лишь на короткое время. Почти по всей стране с перерывами будет дождь. Ветер юго-западный, западный усилится до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура повысится до 8-12 градусов.

Во вторник серьезных изменений погоды не ожидается. По небу проплывут густые облака, просветов будет мало. Как ночью, так и днем во многих местах пройдут дожди, в западных регионах дожди будут идти обильнее и чаще. Будет сильный юго-западный ветер, ночью местами порывы достигнут 15 м/с. Ночью похолодает до 5-10 градусов, днем потеплеет до 7-12 градусов.

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