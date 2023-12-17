Погода в Литве: день будет хмурым и мрачным

Во многих местах пройдут дожди, но их количество будет небольшим лишь в юго-западных регионах.

Будет дуть сильный западный и юго-западный ветер, местами в западных районах, в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском округах велика вероятность порывов ветра до 15-18 м/сек.

Температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов выше нуля. Теплее всего будет на побережье, прохладнее – на восточной окраине страны.

В ночь на понедельник Литва окажется на границе между вихрями низкого и высокого давления.

В северных регионах на погоду будет больше влиять циклон, в южных – антициклон.

Дожди разной интенсивности пройдут по всей стране. Ветер сохранится неспокойный, юго-западный, западный, местами порывистый. Температура практически не изменится с субботы и будет колебаться от 3 до 7 градусов.

В понедельник циклон постепенно отступит, тучи немного рассеются, появятся прояснения.

Во многих районах продолжится дождь, будет преобладать кратковременный и малоинтенсивный дождь.