2024.12.11 06:59

Погода в Литве: cиноптики рассказали, где и когда пойдет снег

 
ru.DELFI.lt
Sniegas
Sniegas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В среду днем погоду в Литве обусловит зона более высокого атмосферного давления. Однако над страной пройдут облака холодного атмосферного фронта.

Практически повсюду будет облачно, немного больше прояснений ожидается разве что на севере страны во второй половине дня. Особых осадков не ожидается, кое-где будет идти дождь или мокрый снег. Местами немного ухудшится видимость, остается вероятность слабого дождя при отрицательной температуре. Северо-западный ветер будет несильным. Температура составит от -1 градуса на востоке до 4 градусов у моря.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. Особых осадков еще не ожидается. Местами будет скользко. Ночью будет 0–4 градуса мороза, чуть выше нуля будет только у моря.

В четверг днем погоду обусловит циклон. Прояснений будет немного, солнце местами будет появляться ненадолго. На северо-востоке страны возможны небольшие осадки, в основном снег. Усилится ветер, станет порывистым (до 15-17 м/с). Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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