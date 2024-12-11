Погода в Литве: cиноптики рассказали, где и когда пойдет снег

Практически повсюду будет облачно, немного больше прояснений ожидается разве что на севере страны во второй половине дня. Особых осадков не ожидается, кое-где будет идти дождь или мокрый снег. Местами немного ухудшится видимость, остается вероятность слабого дождя при отрицательной температуре. Северо-западный ветер будет несильным. Температура составит от -1 градуса на востоке до 4 градусов у моря.
В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. Особых осадков еще не ожидается. Местами будет скользко. Ночью будет 0–4 градуса мороза, чуть выше нуля будет только у моря.
В четверг днем погоду обусловит циклон. Прояснений будет немного, солнце местами будет появляться ненадолго. На северо-востоке страны возможны небольшие осадки, в основном снег. Усилится ветер, станет порывистым (до 15-17 м/с). Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.