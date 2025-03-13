2025.03.13 07:14

Погода в Литве будет контрастной: местами ожидается больше 10 градусов тепла

 
ru.DELFI.lt
Vilniečiai džiaugiasi šylančiu pavasario oru
Vilniečiai džiaugiasi šylančiu pavasario oru
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В четверг днем с юго-запада приблизится зона низкого атмосферного давления. Она накроет Литву облаками, пойдут дожди. На северо-западе страны местами ожидается мокрый снег. Прояснения возможны только на юго-востоке страны.

На юго-западе местами осадки будут сильными, кое-где прогнозируют грозы. Поднимется ветер. Температура будет контрастной. На большей части территории страны будет 9–12 градусов тепла, на юго-востоке до 13 градусов, а на северо-западе всего 3–8 градусов.

Ночью на пятницу погода будет мрачной. Прогнозируют дожди, переходящие в мокрый снег, местами осадки будут очень сильными. В некоторых районах прогнозируют гололед. Будет ветрено. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу день будет получше. Небольшие осадки ожидаются лишь местами. Будет ветрено. Днем будет всего 1–6 градусов тепла.

В выходные осадков будет меньше, однако больше 10 градусов температура не поднимется.

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