Погода в Литве будет контрастной: местами ожидается больше 10 градусов тепла

На юго-западе местами осадки будут сильными, кое-где прогнозируют грозы. Поднимется ветер. Температура будет контрастной. На большей части территории страны будет 9–12 градусов тепла, на юго-востоке до 13 градусов, а на северо-западе всего 3–8 градусов.

Ночью на пятницу погода будет мрачной. Прогнозируют дожди, переходящие в мокрый снег, местами осадки будут очень сильными. В некоторых районах прогнозируют гололед. Будет ветрено. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу день будет получше. Небольшие осадки ожидаются лишь местами. Будет ветрено. Днем будет всего 1–6 градусов тепла.