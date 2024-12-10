2024.12.10 09:04

Погода в Литве: без существенных осадков, немного снега и подморозит

 
Pirmasis sniegas sostinėje
Pirmasis sniegas sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сегодня в Литве без существенных осадков. Утром местами гололедица, иней. Ветер северный, 4–9 м/с. Согласно прогнозу, максимальная температура – от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, сообщает в Гидрометслужба.

В среду местами ожидаются небольшие осадки. Ветер ночью слабый, днем ​​северо-западный, северный, 4–9 м/с. Температура ночью 1–6 градусов мороза, днем ​​0–5 градусов тепла.

В четверг - небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, северный, ночью 4–9 м/с, днем ​​8–13 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ​​0–4 градуса тепла.

Гидрологическая ситуация

По состоянию на 9 декабря в стране наблюдается снижение уровня воды, местами до 24 см в сутки. Ожидается дальнейшее снижение уровня воды.

Температура воды в реках 1–4, озерах 0–5, Куршском заливе 2-3, Балтийском море 4–6 градусов тепла.

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