Погода в Литве: без существенных осадков, немного снега и подморозит

В среду местами ожидаются небольшие осадки. Ветер ночью слабый, днем северо-западный, северный, 4–9 м/с. Температура ночью 1–6 градусов мороза, днем 0–5 градусов тепла.
В четверг - небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, северный, ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0–4 градуса тепла.
Гидрологическая ситуация
По состоянию на 9 декабря в стране наблюдается снижение уровня воды, местами до 24 см в сутки. Ожидается дальнейшее снижение уровня воды.
Температура воды в реках 1–4, озерах 0–5, Куршском заливе 2-3, Балтийском море 4–6 градусов тепла.