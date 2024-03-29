Погода: в конце марта прогнозируют почти летнее тепло

Днем ожидается переменная облачность. В начале дня на востоке и на юге возможны небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 10–15 градусов тепла.
В субботу ночью облачность увеличится, над Литвой пройдет небольшой циклон. У моря и на севере снова пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3–8 градусов тепла, прохладнее будет в Жемайтии.
В субботу днем будет солнечно, особых осадков не ожидается. Будет достаточно ветрено. Днем потеплеет, воздух прогреется до 15–20 градусов тепла, прохладнее будет только на Куршской косе.
В ночь на воскресенье будет ясно. Температура составит 5–10 градусов тепла. В воскресенье утром будет солнечно, но после обеда увеличится облачность. На западе и в центральных районах страны пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла. В тени! В большинстве районов установится рекордно теплая погода.
Очень тепло будет и в понедельник, 1 апреля. Ночью будет 4–9 градусов тепла, а днем 17–22 градусов. Ожидается сильный южный ветер.
Во вторник с запада придет атлантический циклон, который принесет дождь и прохладу.