Погода: в конце марта прогнозируют почти летнее тепло

Днем ожидается переменная облачность. В начале дня на востоке и на юге возможны небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 10–15 градусов тепла.

В субботу ночью облачность увеличится, над Литвой пройдет небольшой циклон. У моря и на севере снова пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3–8 градусов тепла, прохладнее будет в Жемайтии.

В субботу днем будет солнечно, особых осадков не ожидается. Будет достаточно ветрено. Днем потеплеет, воздух прогреется до 15–20 градусов тепла, прохладнее будет только на Куршской косе.