Погода: в ближайшие дни ждут и хорошие новости

Будет облачно с небольшими прояснениями. В большинстве районов по несколько раз будут идти кратковременные дожди. Будет дуть достаточно сильный юго-западный ветер. Несмотря на дожди, будет по-осеннему тепло. Днем воздух прогреется до 7-11, а на западе страны до 12 градусов.

В четверг особых перемен не ожидается. Ночью время от времени дожди будут идти на всей территории Литвы. Ночью будет всего 2-7 градусов тепла. Днем небольшие дожди возможны лишь местами. Воздух прогреется до 7-11 градусов тепла.