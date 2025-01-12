2025.01.12 07:32

Погода в ближайшие дни радовать не будет – ждет ветер и гололед

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье будет облачно, местами выпадет снег. На западе Литвы осадков будет меньше, будет идти мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, поэтому местами возможна метель. У моря порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на понедельник местами выпадет небольшой снег, прогнозируют гололед. Ветер будет сильным - 9–14 м/с, ночью ожидается мороз 4–9 градусов. В понедельник днем будет дуть сильный ветер, скорость ветра составит 15–17 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Со вторника потеплеет. В большинстве районов ожидаются осадки, однако на смену снегу придет мокрый снег и дождь. Ночью во многих районах, а днем местами будет идти дождь при минусовой температуре, ожидается гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

Во второй половине недели, по последним данным, возможны небольшие смешанные осадки, по ночам станет теплее, а днем температура будет выше нуля. Ожидается сильный ветер, но без порывов.

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