Погода в ближайшие дни радовать не будет – ждет ветер и гололед

В ночь на понедельник местами выпадет небольшой снег, прогнозируют гололед. Ветер будет сильным - 9–14 м/с, ночью ожидается мороз 4–9 градусов. В понедельник днем будет дуть сильный ветер, скорость ветра составит 15–17 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Со вторника потеплеет. В большинстве районов ожидаются осадки, однако на смену снегу придет мокрый снег и дождь. Ночью во многих районах, а днем местами будет идти дождь при минусовой температуре, ожидается гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.