Погода в ближайшие дни будет не очень приятной

В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет во многие регионы страны дожди. В воскресенье ветер будет юго-западного направления, местами 8-13 м/с, преимущественно в Западной Литве, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха по-прежнему будет достаточно высокой – в воскресенье прогреется до 4-9 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник во многих местах пройдет дождь, местами дождь будет смешиваться с моросью. Ветер сохранит юго-западное направление и останется сильным - 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Самая низкая температура воздуха достигнет незначительно положительных 1-6 градусов тепла.