2024.11.17 13:45

Погода в ближайшие дни будет не очень приятной

 
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Pirmasis sniegas sostinėje
Pirmasis sniegas sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Образовавшийся к северу от Литвы глубокий циклон продолжит приводить в движение активные атмосферные фронты с новыми порциями осадков.

В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет во многие регионы страны дожди. В воскресенье ветер будет юго-западного направления, местами 8-13 м/с, преимущественно в Западной Литве, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха по-прежнему будет достаточно высокой – в воскресенье прогреется до 4-9 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник во многих местах пройдет дождь, местами дождь будет смешиваться с моросью. Ветер сохранит юго-западное направление и останется сильным - 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Самая низкая температура воздуха достигнет незначительно положительных 1-6 градусов тепла.

В понедельник синоптическая ситуация не изменится - во многих местах пройдут дожди, сильный ветер, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла.

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