Погода: установится типичная для литовского лета температура

Днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на юге и на востоке страны. Во многих районах прогнозируют осадки: утром небольшие дожди пройдут на северо-западе, а после полудня - на юге и на востоке. Местами дожди будут кратковременными, а местами назойливыми и сильными, с грозами. Кое-где прогнозируют град. Днем будет 18–23 градуса тепла.

В ночь на вторник зона атмосферного фронта уйдет на восток, там местами пройдут дожди, в основном кратковременные. В Зарасайском, Игналинском районах дожди будут сильными, с грозами. После осадков местами туман. Ночью будет 7–12, у моря 13–15 градусов тепла.