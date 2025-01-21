Погода: установилась нехарактерная для января температура

Особых осадков не ожидается. Днем будет 1-4 градуса тепла.

В среду погоду обусловит восточная часть циклона. Будет облачно и сыро. И ночью, и днем возможны небольшие осадки, в основном дождь и морось. Ночью будет около 0, местами от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 0-4 градуса тепла.

В четверг ситуация почти не изменится. По-прежнему будет тепло. Ночью без особых осадков. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем на западе местами пройдут небольшие дожди, морось. Воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.