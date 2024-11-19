Погода ухудшится: циклон принесет в Литву неприятные и даже опасные явления

Во вторник днем Литва окажется между этими двумя полями. Будет облачно, только на юго-западе страны возможные небольшие прояснения. Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков ожидается на севере страны, особенно на северо-западе. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.
В ночь на среду зона низкого атмосферного давления с юго-запада приблизится к Литве и принесет разные осадки, в основном мокрый снег, снег. Местами, наибольшая вероятность на северо-западе страны, осадки будут сильными. Утром местами ожидается дождь при отрицательной температуре. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет от -1 до 3 градусов тепла.
В среду днем на смену мокрому снегу и снегу придет дождь, он пройдет в большинстве районов страны. Ожидается ветреная погода, порывы ветра достигнут 9–14, местами 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.
До выходных ожидаются осадки. Будет идти и дождь, и снег, и мокрый снег. Погода будет ветреной, немного похолодает.