Погода ухудшится: циклон принесет в Литву неприятные и даже опасные явления

Во вторник днем Литва окажется между этими двумя полями. Будет облачно, только на юго-западе страны возможные небольшие прояснения. Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков ожидается на севере страны, особенно на северо-западе. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.