Погода сохранится ветреной и холодной: порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с

Однако существенных осадков не ожидается, в Жемайтии местами возможны лишь отдельные капли дождя или мокрый снег. Будет дуть сильный и порывистый северный и северо-восточный ветер, порывы которого в некоторых районах Литвы достигнут 15–18 м/с. Самый ветреный день ожидается на юго-востоке Литвы. Ожидается, что день будет довольно прохладным, температура не поднимется выше 1-6 градусов тепла.
В понедельник облака снова рассеются, но на западной территории они останутся несколько более плотными. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер стихнет, опасных порывов больше не ожидается, но вдоль побережья он все еще останется достаточно сильным. Температура воздуха будет снижаться довольно быстро и опустится до 2-7 градусов ниже нуля. На побережье сохранится температура около 0 градусов.