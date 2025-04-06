Погода сохранится ветреной и холодной: порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с

В воскресенье погоду в стране будет определять зона высокого давления. Утро во многих местах будет ясным и солнечным, в то время как западные регионы будут затянуты немного более плотными облаками. В течение дня начнут довольно быстро формироваться кучево-дождевые облака, которые будут все больше затенять солнце. Ясное небо сохранится лишь на короткое время во второй половине дня.