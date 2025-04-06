2025.04.06 10:14

Погода сохранится ветреной и холодной: порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье погоду в стране будет определять зона высокого давления. Утро во многих местах будет ясным и солнечным, в то время как западные регионы будут затянуты немного более плотными облаками. В течение дня начнут довольно быстро формироваться кучево-дождевые облака, которые будут все больше затенять солнце. Ясное небо сохранится лишь на короткое время во второй половине дня.

Однако существенных осадков не ожидается, в Жемайтии местами возможны лишь отдельные капли дождя или мокрый снег. Будет дуть сильный и порывистый северный и северо-восточный ветер, порывы которого в некоторых районах Литвы достигнут 15–18 м/с. Самый ветреный день ожидается на юго-востоке Литвы. Ожидается, что день будет довольно прохладным, температура не поднимется выше 1-6 градусов тепла.

В понедельник облака снова рассеются, но на западной территории они останутся несколько более плотными. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер стихнет, опасных порывов больше не ожидается, но вдоль побережья он все еще останется достаточно сильным. Температура воздуха будет снижаться довольно быстро и опустится до 2-7 градусов ниже нуля. На побережье сохранится температура около 0 градусов.

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