Погода: синоптики прогнозируют дождливую неделю

Будет дуть ветер северных направлений, он принесет похолодание, днем будет всего 1–6 градусов тепла.

Во вторник в Литве усилится зона высокого атмосферного давления, однако и ночью и днем будет облачно с небольшими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки: ночью на востоке, днем – в южных районах. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4–9 градусов тепла.

В среду погоду в Литве обусловит небольшой антициклон, но все еще будет облачно, с очень редкими прояснениями. Местами, в основном на севере, ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью на севере будет 0–3 градуса тепла, а на юге 0–2 градуса мороза. Днем снова будет 4–9 градусов выше нуля.