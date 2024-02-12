Погода: синоптики предлагают подготовиться - спокойно не будет, весна смешается с зимой

В нашей столице Вильнюсе сегодня ожидается небольшой дождь и туман. Температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла.
Во вторник циклон двинется на север через Балтийское море. Литва останется на востоке, юго-востоке – т.е. в более теплой части циклона. Опять же во многих местах ожидаются осадки, преимущественно дождь. Вдоль побережья и в некоторых частях северных районов страны дожди пройдут более обильно, в других местах будут небольшие дожди. Ветер ночью будет южный, 5-10 м/с, днем сменится на юго-западный, западный и усилится до 7-12 м/с. Температура ночью везде будет положительной, 0-5 градусов тепла, днем воздух немного прогреется - до 1-6 градусов тепла.
В среду погоду в западной части Литвы будет определять гребень антициклона, а восточным регионам страны будет мешать холодный фронт атмосферы. Соответственно, погода будет меняться. На западе будет облачно, с редкими прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. В Жемайтии с похолоданием во многих местах образуется гололед, местами - снег с дождем. В восточных районах будет пасмурно, во многих местах осадки. Здесь будет все – и снег, и мокрый снег, и местами дождь. Ночью и утром будет скользко из-за гололеда — берегите себя. На всей территории страны ветер будет умеренным, ночью будет дуть с запада, северо-запада, днем преимущественно северный. Температура ночью в стране будет колебаться от 3 градусов холода до 2 градусов тепла, а днем повысится до 0-5 градусов тепла.
В четверг нашу погоду будет определять небольшая область повышенного давления. Небо станет более ясным, а осадков, по крайней мере значительных, не ожидается. Ночью ветер практически не будет ощущаться, а днем он повернет с юго-восточного направления и усилится до 6-11 м/с. Ночью повсеместно похолодает: 0-5 градусов мороза, в восточных регионах после прояснения может стать еще на градус холоднее. Во многих местах выпадет снег – будет скользко. Днем температура будет колебаться от 1 градуса холода в восточной части страны до 4 градусов тепла в прибрежной зоне.
В пятницу, 16 февраля, с запада подойдет новый циклон, сопровождаемый теплым атмосферным фронтом. Утром во многих районах побережья прогнозируются осадки, преимущественно дождь. Наименьшая вероятность осадков – на юго-востоке Литвы. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, ночью умеренный, днем сильный. Ночью температура будет колебаться в районе 0 градусов, а днем воздух прогреется до 1-6 градусов. Циклон обещает принести больше дождя в субботу, но температура по всей стране будет положительной как ночью, так и днем. В воскресенье погода улучшится – подсохнет, выглянет солнце, но северные ветры принесут похолодание.