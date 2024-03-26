Погода: с каждым днем будет становиться все теплее

В среду вероятность осадков невелика. Будет дуть юго-восточный ветер, который днем усилится до 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9–14 градусов тепла.

В четверг вероятность осадков невелика. Ночью будет 2–7, днем 12–17 градусов тепла.

В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью во многих районах пройдут обильные дожди, днем небольшие дожди еще возможны на северо-востоке страны. Ночью будет 4–8, днем 14–17 градусов тепла, на юге 18–19 градусов тепла, на севере будет прохладнее.