Погода рождественское настроение не создаст: ожидается ветер и неприятные осадки

С утра день будет достаточно светлым, ожидается переменная облачность, больше солнца ожидается на юге страны. Особых осадков не прогнозируют. Будет ветрено. Днем от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла на западных склонах жемайтийских возвышенностей, у моря 2–4 градуса тепла.

В субботу антициклон вытеснит атлантический циклон. Увеличится облачность. Ночью на севере страны возможны небольшие осадки, ближе к морю – мокрый снег. Днем небольшие дожди пройдут у моря. Будет ветрено, у моря порывы ветра до 15–17 м/с. Ночью почти повсюду будет 1–6, на северо-востоке до 8 градусов мороза, у моря будет 0–2 градуса тепла. Днем от 2 градусов мороза на востоке страны до 3-4 градусов тепла у моря.