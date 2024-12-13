Погода рождественское настроение не создаст: ожидается ветер и неприятные осадки

С утра день будет достаточно светлым, ожидается переменная облачность, больше солнца ожидается на юге страны. Особых осадков не прогнозируют. Будет ветрено. Днем от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла на западных склонах жемайтийских возвышенностей, у моря 2–4 градуса тепла.
В субботу антициклон вытеснит атлантический циклон. Увеличится облачность. Ночью на севере страны возможны небольшие осадки, ближе к морю – мокрый снег. Днем небольшие дожди пройдут у моря. Будет ветрено, у моря порывы ветра до 15–17 м/с. Ночью почти повсюду будет 1–6, на северо-востоке до 8 градусов мороза, у моря будет 0–2 градуса тепла. Днем от 2 градусов мороза на востоке страны до 3-4 градусов тепла у моря.
В ночь на воскресенье Литва попадет в южную часть циклона, днем – в юго-западную. В большинстве районов прогнозируют осадки, снег и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря 2-3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 0–5 градусов тепла.
В понедельник в Литву придет новый активный циклон. Снова ожидаются осадки, только на этот раз уже средней интенсивности. Циклон принесет больше тепла, поэтому будет идти мокрый снег и дождь. По-прежнему будет ветрено. Ночью около 0, днем будет 3–8 градусов тепла. Теплее будет у моря.
Во вторник погода также будет достаточно теплой, но ветреной и с осадками.