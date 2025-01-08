Погода приятной не будет: прогнозируют осадки и сильный ветер

Однако большую часть дня будет облачно, и прогнозируют разного рода осадки. Будет идти мокрый снег, у моря небольшой дождь, местами возможен небольшой дождь. Ожидается сильный юга-западный ветер, скорость ветра 9–14 м/с, у моря порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Будет выше нуля, на большей части территории будет 0–2 градусов тепла, у моря будет 4 градуса тепла.

В ночь на четверг осадки ожидаются лишь местами, наибольшая их вероятность на северо-западе страны. Будет идти дождь и мокрый снег. В большинстве районов прогнозируют гололед. Будет дуть юго-западный, южный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, у моря порывы усилятся до 15–17 м/с. Будет 0–5 градусов мороза, у моря 1–3 градуса тепла.