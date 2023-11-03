Погода: пойдут дожди, но есть и хорошая новость

В пятницу начнет увеличиваться облачность, больше солнца будет на востоке страны. Во второй половине дня местами пройдут дожди, наибольшая вероятность осадков на западе страны. Усилится ветер. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

В ночь на субботу дождь охватит большую часть территории страны. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 6-11 градусов тепла. В субботу днем будет больше прояснений, дождей будет меньше, лишь местами будут идти небольшие осадки. По-прежнему местами ожидается сильный ветер. Днем будет 8-12 градусов тепла.

В воскресенье Литва останется в зоне низкого давления, прояснений будет немного. Местами пройдет небольшой дождь, морось. Ночью и утром прогнозируют туман. Ночью будет 2-7, днем 8-12 градусов тепла.

В понедельник с запада придет еще один циклон, поэтому будет сыро, но тепло. Небольшие дожди прогнозируют и ночью и днем. Ночью будет 6-11, днем – 8-12 градусов тепла.