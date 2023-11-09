Погода: ожидаются перемены, осадков будет меньше

В первой половине дня самые густые облака сохранятся на северо-востоке страны, больше всего прояснений будет на юго-западе. Во второй половине дня ситуация изменится, и в оставшихся районах появится солнце, а на западе появятся облака нового циклона.

Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на севере в первой половине дня и у моря вечером. Воздух прогреется до 7–11 градусов тепла.

В пятницу ночью над страной пройдет атмосферный фронт, поэтому на большей части территории страны ожидаются небольшие осадки. Суше будет на юге. Ночью будет 2–7 градусов тепла.

В пятницу днем Литва останется в зоне влияния циклона, но в более сухой его части. Будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 7–11 градусов тепла.