2025.02.05 07:22

Погода: ожидаются небольшие осадки и легкий мороз

 
ru.DELFI.lt
Į šalį vėl sugrįžo žiema
Į šalį vėl sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду повысится зона атмосферного давления, ожидается переменная облачность, местами выглянет солнце, осадков будет немного.

На западе ожидается мокрый снег с дождем, а в центральной и восточной части Литвы будут идти небольшие смешанные осадки, возможен снег. Местами прогнозируют гололед. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг количество осадков увеличится – в большинстве районов ожидается мокрый снег, дождь, местами снег. Прогнозируют гололед. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла. Днем до 1-6 градусов тепла, на востоке 0-2 градуса мороза.

В ночь на пятницу местами ожидаются небольшие осадки, а днем их вероятность невелика. Местами возможен гололед. Температура немного снизится – ночью будет 0-5 градусов тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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