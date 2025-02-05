Погода: ожидаются небольшие осадки и легкий мороз

На западе ожидается мокрый снег с дождем, а в центральной и восточной части Литвы будут идти небольшие смешанные осадки, возможен снег. Местами прогнозируют гололед. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг количество осадков увеличится – в большинстве районов ожидается мокрый снег, дождь, местами снег. Прогнозируют гололед. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла. Днем до 1-6 градусов тепла, на востоке 0-2 градуса мороза.