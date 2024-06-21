Погода отдыхающих в Паланге не балует

По его словам, погода перед выходными не балует – прохладнее, чем хотелось бы большинству отдыхающих. Хорошей погоды на курорте не было и в другие дни на этой неделе.

По словам Милашюса, отдыхающих было немного, но это нормально для июня.

„Обычно сезон в Паланге начинается после Ивана Купалы – заканчивается школа, начинается время отпусков, родители едут на курорт с детьми. После Ивана Купалы до сентября бывает настоящий сезон, о котором палангские предприниматели по традиции говорят, что такого плохого сезона еще не было. А каким будет этот год – увидим“, – шутит он.

Погода прохладная, поэтому наплыва отдыхающих не будет. Об этом свидетельствует и заполненность гостиниц.