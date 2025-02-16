2025.02.16 10:37

Погода останется зимней: местами температура ночью опустится до 16 градусов мороза

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье, 16 февраля, область высокого давления усилится, поэтому снега будет меньше, но, к сожалению, облачность существенно не рассеется. Наиболее плотные облака будут сосредоточены в северо-восточных регионах, где солнце может вообще не появиться, тогда как солнце будет в основном в южных и западных регионах. Лишь местами пройдут кратковременные и слабые снегопады, наибольшая вероятность которых наблюдается в северных и западных регионах. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Днем температура воздуха составит 1–6 градусов мороза, в восточной части Литвы местами 7–9 градусов мороза.

В понедельник вечером ожидается облачная погода с прояснениями, в первой половине ночи ожидается еще больше прояснений. Местами наибольшая вероятность выпадения снега наблюдается в северных районах, преобладает небольшой снег. Ветер будет западный, умеренной силы. Температура воздуха опустится до 8-13 градусов мороза, местами прояснится и достигнет 14-16 градусов мороза, на побережье не опустится ниже 5-7 градусов мороза.

В понедельник погода в нашей стране будет определяться небольшим вихрем низкого давления. Будет преобладать облачная погода, солнце появится лишь местами и лишь на короткое время. Во многих районах временами будет идти снег. Западный ветер усилится до штормового. Днем температура воздуха понизится до 0-4 градусов мороза, лишь у моря ожидается до 1 градуса мороза.

Ночью на вторник во многих местах выпадет снег, а в некоторых местах и ​​днем ​​— небольшой снег. Ветер немного стихнет. Ночью температура опустится до 4-9, кое-где с прояснениями местами до 10-13 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов мороза.

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