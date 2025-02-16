Погода останется зимней: местами температура ночью опустится до 16 градусов мороза

В воскресенье, 16 февраля, область высокого давления усилится, поэтому снега будет меньше, но, к сожалению, облачность существенно не рассеется. Наиболее плотные облака будут сосредоточены в северо-восточных регионах, где солнце может вообще не появиться, тогда как солнце будет в основном в южных и западных регионах. Лишь местами пройдут кратковременные и слабые снегопады, наибольшая вероятность которых наблюдается в северных и западных регионах. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Днем температура воздуха составит 1–6 градусов мороза, в восточной части Литвы местами 7–9 градусов мороза.