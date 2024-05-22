Погода остается неизменной: кратковременные дожди и летнее тепло

Во второй половине дня при сильной облачности прогремят грозы и выпадет град. Ветер в течение всего дня будет восточным и довольно сильным, 8-13 м/с, во время грозы местами может усилиться до 15-18 м/с. Во второй половине дня температура воздуха достигнет 22-27 градусов.

В ночь со среды на четверг есть небольшая вероятность дождя. Ветер будет восточным, юго-восточным 7-12 м/с, температура воздуха составит 12-17 градусов тепла в самые прохладные предрассветные часы. В четверг во многих районах вновь пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Направление ветра не изменится, но ветер усилится до 9-14 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха останется типичной для этих неустойчивых дней - 22-27 градусов.