2025.02.24 07:09

Погода: неделя начнется с солнца, потом пойдет дождь и мокрый снег

 
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Žiemos eskizai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В понедельник погоду в Литве еще обусловит западная часть антициклона. День будет ясным, облачность ожидается небольшая, будут радовать солнечные лучи, облачность увеличится только к вечеру на западе страны. Особых осадков в этот день не ожидается. Днем будет 0-5 градусов тепла.

Во вторник погода будет похожей, только облачность изменится. И ночью и днем ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Усилится ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла на западе, а на востоке еще будет 5-10 градусов мороза. Днем уже будет 1-6 градусов тепла.

В среду с запада придет теплый атмосферный фронт, который принесет не только тепло, но и осадки. Местами осадки ожидаются и днем и ночью, в основном на западе будет идти небольшой дождь. По-прежнему будет ветрено. Ночью 1-6 градусов мороза, на западе 0-2 градуса тепла, днем будет 3-8 градусов тепла.

В четверг осадки охватят большую часть территории страны. Во многих районах будет идти дождь. Будет ветрено. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 2-7 градусов тепла.

В пятницу придет более холодная масса воздуха, ожидаются смешанные осадки. Во многих районах будет идти мокрый снег или дождь. Будет ветрено. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 тепла, а днем будет 0-5 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные погода будет похожей: в субботу еще местами ожидаются осадки, в воскресенье будет суше, температура останется такой же.

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