Погода: неделя начнется с солнца, потом пойдет дождь и мокрый снег

Во вторник погода будет похожей, только облачность изменится. И ночью и днем ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Усилится ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла на западе, а на востоке еще будет 5-10 градусов мороза. Днем уже будет 1-6 градусов тепла.

В среду с запада придет теплый атмосферный фронт, который принесет не только тепло, но и осадки. Местами осадки ожидаются и днем и ночью, в основном на западе будет идти небольшой дождь. По-прежнему будет ветрено. Ночью 1-6 градусов мороза, на западе 0-2 градуса тепла, днем будет 3-8 градусов тепла.