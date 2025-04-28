Погода не радует: известно, когда пойдет дождь

В среду ночью к Литве приблизится новый циклон. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 2-7 градусов тепла, на поверхности почвы кое-где заморозки до 0-2 градусов.

Во вторник в первой половине дня Литва останется в зоне влияния циклона. Ожидается переменная облачность, чаще солнце будет светить на западе страны. Местами возможны дожди. Наибольшая вероятность осадков на северо-востоке. Днем будет 12-17, у моря 9-11 градусов тепла.

Во вторник ночью к Литве приблизится небольшая зона низкого атмосферного давления. Облачность увеличится, ночь будет пасмурной. Местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3-8 градусов, на поверхности почвы местами до 0-2 градусов мороза.

Днем воздух прогреется до 12-17, у моря всего до 9-11 градусов тепла.

В среду днем на большей части территории страны уже прогнозируют более обильные дожди. Осадки ожидаются в большинстве районов. Днем будет 12-17, у моря 9-11 градусов тепла.

В четверг ночью будет дождливо и холодно. Осадки ожидаются во многих районах. Ночью будет 1-6 градусов тепла, на северо-западе местами заморозки до 0-2 градусов.

В четверг днем усилится зона высокого атмосферного давления. Облака рассеются, вероятность осадков будет невелика. Днем будет всего 9-14 градусов.