Погода не порадует: сильный ветер и дождь ожидаются до Нового года

Ожидается облачная погода, во многих районах прогнозируют смешанные осадки, в основном небольшие, более интенсивные осадки возможны на севере-западе. Местами может идти дождь при отрицательной температуре, будет дуть достаточно сильный ветер, скорость ветра 8-13 м/с, на юго-западе и у моря до 15 м/с. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В ночь на пятницу во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ветер не ослабеет, у моря и ночью и днем ожидаются порывы до 15-18 м/с. Ночью и утром будет от 1 градуса мороза до 4, у моря до 6 градусов тепла. Днем во многих районах также ожидается дождь, сохранится сильный ветер, температура будет 3-8 градусов тепла.