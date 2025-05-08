2025.05.08 07:24

Погода не перестает удивлять: заморозки не уйдут, прогнозируют мокрый снег

 
ru.DELFI.lt
Orai
Orai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг в большинстве районов прогнозируют осадки – в основном это будет небольшой дождь, но местами выпадет мокрый снег, на севере Литвы осадки будут более обильными.

Усилится северо-западный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу без особых осадков. Ветер немного ослабеет. Во многих районах заморозки до 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы до 8 градусов, местами в воздухе будет теплее - 1-3 градуса тепла.

В пятницу днем пройдут кратковременные, в основном небольшие дожди. Воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.

В выходные без особых перемен. И в субботу, и в воскресенье пройдут небольшие дожди, заморозки по ночам сохранятся, днем будет 8-13 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии