Погода не перестает удивлять: заморозки не уйдут, прогнозируют мокрый снег

Усилится северо-западный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла.
В ночь на пятницу без особых осадков. Ветер немного ослабеет. Во многих районах заморозки до 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы до 8 градусов, местами в воздухе будет теплее - 1-3 градуса тепла.
В пятницу днем пройдут кратковременные, в основном небольшие дожди. Воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.
В выходные без особых перемен. И в субботу, и в воскресенье пройдут небольшие дожди, заморозки по ночам сохранятся, днем будет 8-13 градусов тепла.
Оставить комментарий Читать комментарии