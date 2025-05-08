Погода не перестает удивлять: заморозки не уйдут, прогнозируют мокрый снег

Усилится северо-западный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу без особых осадков. Ветер немного ослабеет. Во многих районах заморозки до 0-5 градусов мороза, на поверхности почвы до 8 градусов, местами в воздухе будет теплее - 1-3 градуса тепла.

В пятницу днем пройдут кратковременные, в основном небольшие дожди. Воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.