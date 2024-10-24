2024.10.24 07:09

Погода не перестает удивлять: во второй половине осени – 15 градусов тепла

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В четверг на погоду в Литве повлияет антициклон. Вероятность осадков в этот день невелика. Только местами днем может упасть несколько капель дождя.

Будет облачно с прояснениями, на юге будет облачно. Будет дуть западный или северо-западный ветер скоростью 8–13 м/с, у моря ветер усилится до 15 м/с. Днем будет тепло, воздух прогреется до 10–15 градусов выше нуля.

В ночь на пятницу также без особых осадков, но будет облачно. Ночью температура составит 4–9 градусов тепла.

В пятницу днем облака рассеются, вероятность дождя все еще будет небольшой, поэтому погода будет приятной. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

В выходные местами ожидается небольшой дождь. Однако погода по-прежнему будет теплой.

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