Погода не перестает удивлять: во второй половине осени – 15 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями, на юге будет облачно. Будет дуть западный или северо-западный ветер скоростью 8–13 м/с, у моря ветер усилится до 15 м/с. Днем будет тепло, воздух прогреется до 10–15 градусов выше нуля.

В ночь на пятницу также без особых осадков, но будет облачно. Ночью температура составит 4–9 градусов тепла.

В пятницу днем облака рассеются, вероятность дождя все еще будет небольшой, поэтому погода будет приятной. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.