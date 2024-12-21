Погода на выходных неблагоприятная: готовьтесь к осадкам и сильному ветру

Облачность будет неравномерной: в восточных регионах страны небо дольше будет оставаться ясным, а в западных регионах низкие облака придут раньше. Осадки, дождь и морось ожидаются во многих районах, главным образом на северо-западе Литвы. Подует заметный юго-западный, западный ветер, на западной окраине страны порывы ветра увеличатся до 15-20 м/с. Температура воздуха повсеместно станет положительной и будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, самый теплый день будет на морском побережье.
В ночь на воскресенье погоду по-прежнему будет определять вихрь низкого давления, поэтому погода останется облачной. Во многих местах ожидаются осадки, преобладает небольшой дождь и морось. Сохранится юго-западный и южный ветер, на побережье будут дуть порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью везде останется положительной и будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла.
В воскресенье циклон не отойдет от Литвы, продолжатся осадки и достаточно сильный ветер. Во многих районах небо будет пасмурным, пройдут дожди, снег с дождем. Ветер юго-западный, южный сохранится порывистый, у побережья до полудня порывистый ветер. Температура изменится незначительно и составит около 1-6 градусов тепла. В начале недели еще будут осадки, но ветра утихнут и погода останется теплой.