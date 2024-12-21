Погода на выходных неблагоприятная: готовьтесь к осадкам и сильному ветру

Облачность будет неравномерной: в восточных регионах страны небо дольше будет оставаться ясным, а в западных регионах низкие облака придут раньше. Осадки, дождь и морось ожидаются во многих районах, главным образом на северо-западе Литвы. Подует заметный юго-западный, западный ветер, на западной окраине страны порывы ветра увеличатся до 15-20 м/с. Температура воздуха повсеместно станет положительной и будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, самый теплый день будет на морском побережье.