Погода: на смену заморозкам идут дожди с грозами

Местами, в основном на юге страны, пройдут небольшие дожди. Кое-где дожди будут с грозами. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В ночь на воскресенье атмосферное давление начнет падать. Будет облачно. Особых осадков не ожидается. Утром будет 9–14 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, теплее у моря.

В воскресенье днем недалеко от Литвы установится зона низкого атмосферного давления, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время грозы будет усиливаться ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.