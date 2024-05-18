2024.05.18 07:46

Погода: на смену заморозкам идут дожди с грозами

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В субботу Литва будет находится в зоне высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.

Местами, в основном на юге страны, пройдут небольшие дожди. Кое-где дожди будут с грозами. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В ночь на воскресенье атмосферное давление начнет падать. Будет облачно. Особых осадков не ожидается. Утром будет 9–14 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, теплее у моря.

В воскресенье днем недалеко от Литвы установится зона низкого атмосферного давления, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время грозы будет усиливаться ветер до 15 м/с. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В начале следующей недели по-прежнему ожидаются летние ливни с грозами, однако будет по-летнему тепло.

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